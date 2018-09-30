Футболист «Манчестер Сити» Агуэро вышел на третье место в истории АПЛ по голам за одну команду

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вышел на третье место по количеству забитых мячей за одну команду в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Аргентинский футболист отметился голом в матче седьмого тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» и забил свой 148 мяч за «Манчестер Сити». По этому показателю он сравнился с легендой «Ньюкасла» Аланом Ширером и вышел на третье место в истории АПЛ по голам за одну команду.

Больше всего мячей в составе одного коллектива забивали только экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри (175) и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (183).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче седьмого тура АПЛ.