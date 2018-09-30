Футболист «Манчестер Сити» Агуэро вышел на третье место в истории АПЛ по голам за одну команду

Короткая ссылка
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вышел на третье место по количеству забитых мячей за одну команду в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Футболист «Манчестер Сити» Агуэро вышел на третье место в истории АПЛ по голам за одну команду
  • Футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро
  • globallookpress.com

Аргентинский футболист отметился голом в матче седьмого тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» и забил свой 148 мяч за «Манчестер Сити». По этому показателю он сравнился с легендой «Ньюкасла» Аланом Ширером и вышел на третье место в истории АПЛ по голам за одну команду.

Больше всего мячей в составе одного коллектива забивали только экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри (175) и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (183). 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче седьмого тура АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить