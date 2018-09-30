Российский боец Корешков уступил Лиме в четвертьфинале Гран-при полусредневесов Bellator

Россиянин Андрей Корешков потерпел поражение от бразильца Дугласа Лимы в четвертьфинальном поединке Гран-при полусредневесов Bellator.

Поединок завершился в пятом раунде. Лима провёл Корешкову удушающий приём и вышел в полуфинал турнира.

Россиянин и бразилец ранее уже встречались друг с другом. В 2015 году Корешков одержал победу единогласным решением судей, а годом спустя Лима выиграл техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор пожертвовал €10 тыс. на лечение больного ребёнка.