Камерунский полузащитник «Анжи» выразил желание сыграть за сборную России по футболу
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«Не могу сказать, что попасть в сборную Камеруна очень трудно. Один раз меня уже вызывали в расположение национальной команды, но я отказался. Я был бы рад играть за сборную России, ведь нахожусь здесь уже более десяти лет», — цитирует футболиста «Чемпионат».
22-летний Ондуа подписал контракт с «Анжи» летом 2018 года и принял участие в семи матчах текущего чемпионата РПЛ. Также полузащитник выступал за московский ЦСКА, но не сумел пробиться в основной состав армейцев.
Ранее нападающий «Анжи» Павел Долгов рассказал, что в команде по-прежнему имеются задолженности по заработной плате.