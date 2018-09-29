Камерунский полузащитник «Анжи» выразил желание сыграть за сборную России по футболу

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Камерунский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» Гаэль Ондуа рассказал о своём желании сыграть за национальную сборную России по футболу.
Камерунский полузащитник «Анжи» выразил желание сыграть за сборную России по футболу
  • © fc-anji.ru

«Не могу сказать, что попасть в сборную Камеруна очень трудно. Один раз меня уже вызывали в расположение национальной команды, но я отказался. Я был бы рад играть за сборную России, ведь нахожусь здесь уже более десяти лет», — цитирует футболиста «Чемпионат».

22-летний Ондуа подписал контракт с «Анжи» летом 2018 года и принял участие в семи матчах текущего чемпионата РПЛ. Также полузащитник выступал за московский ЦСКА, но не сумел пробиться в основной состав армейцев.

Ранее нападающий «Анжи» Павел Долгов рассказал, что в команде по-прежнему имеются задолженности по заработной плате.

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