Месси заявил, что «Барселоне» нужно лучше играть в защите

Аргентинский нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказался о последних результатах команды в испанской Примере.

«В команде нет никакого беспокойства, потому что сезон только начался, впереди долгий год. Мы не ожидали таких результатов в последних матчах, но в сегодняшней игре мы создавали моменты и не смогли забить. Мы должны лучше играть в защите», — приводит слова Месси Marca.

Он отметил, что в прошлом сезоне соперникам требовалось прилагать больше усилий, чтобы забить «Барселоне».

«Мы не должны пропускать в каждом матче, надо совершенствоваться и становиться сильнее в оборонительной фазе, потому что это самое важное», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла победить в третьем матче Примеры подряд, сыграв вничью с «Атлетиком».