Гендиректор «Ювентуса» объявил об уходе из клуба

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Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что покинет клуб по истечении срока действия контракта.
Гендиректор «Ювентуса» объявил об уходе из клуба
  • globallookpress.com

«Это были незабываемые восемь лет. «Ювентус» навсегда останется в моём сердце. Я хочу объявить об этом сейчас, потому что в понедельник будет представлен список директоров, и моего имени в нём не будет. Я подумал, что нужно объявить о своём уходе, прежде чем кто-либо другой попытается придумать другую версию», — приводит слова Маротты Football Italia.

Он отметил, что после ухода из клуба не намерен выставлять свою кандидатуру на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Мой контракт заканчивается 25 октября и не будет продлён. Позже мы всё объясним более подробно, но я чувствовал необходимость сказать об этом прямо сейчас. Это эмоциональный момент», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А.

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