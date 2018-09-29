Сотникова: чувствую себя лет на 30 старше

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что чувствует себя гораздо более взрослой, чем на самом деле.
Сотникова: чувствую себя лет на 30 старше
  • РИА Новости

«Да я сама себя чувствую лет на 30 старше. Даже мама порой удивляется моей мудрости. Наверное, жизнь чему-то уже научила. Так что общаться с теми, кто старше, мне всегда интересно. У них есть чему поучиться. Впрочем, возраст — не самое главное, многое зависит от человека и от того, какой путь он прошёл», — заявила Сотникова в интервью RT.

Ранее российская фигуристка призналась, что скажет заслуженному тренеру СССР и России Татьяне Тарасовой при встрече.

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