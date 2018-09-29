Сотникова: у меня не выросла корона на голове

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Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как относится к своей популярности.
Сотникова: у меня не выросла корона на голове
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«У меня не так много возможностей и свободного времени для того, чтобы просто с друзьями «выйти в люди». Правда, месяца два назад выдалась возможность погулять с подругой по центру столицы. Возле ГУМа ко мне подбежали две девочки и попросили сделать фото. Если честно, вначале подумала, что они просят меня сфотографировать их. Но выяснилось, что они узнали меня и хотят сделать совместный снимок. Приятно, когда люди помнят и узнают», — заявила Сотникова в интервью RT.

Спортсменка призналась, что, несмотря на популярность, осталась простым человеком. 

«Безусловно, это престижное звание, «олимпийская чемпионка» — это звучит круто. Несмотря на то что я заслуженно шла к этому, отдала половину жизни за эту золотую медаль… Я не стала звездой, у меня не выросла корона на голове, никогда не буду никому перечить. Так что для меня главная миссия — дарить людям положительные эмоции и своим примером показывать, через что спортсменам приходится проходить для этой победы», — добавила фигуристка. 

Ранее Сотникова рассказала о своём физическом состоянии и участии в коммерческих выступлениях.

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