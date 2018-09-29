Сотникова: бывают дни, когда накатывает депрессия

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о своём физическом состоянии и участии в коммерческих выступлениях.

«Меня снова стали приглашать на телевидение, брать интервью, оказывать внимание. Ощущения такие, будто снова вернулась в 2014-й. Кроме того, много времени забирает подготовка к шоу. Даже не знаю, что сложнее: катать свою короткую программу или готовиться к коммерческим выступлениям. Всегда надо быть в форме, ведь по сути тебя выбирают и продают, чтобы впоследствии была возможность выступать в международных проектах», — заявила Сотникова в интервью RT.

Фигуристка призналась, что порой чувствует себя нелучшим образом.

«Бывает тяжело. Случаются дни, когда накатывает депрессия. Начинаются головные боли… Ловлю себя на мысли, что мне ничего не хочется, ведь внутри полное опустошение. Это связано с тем, что я очень энергичный человек и в любое дело вкладываю всю свою душу, отдаю людям свои силы и эмоции. А вот где мне брать эмоциональную подпитку? До сих пор не нашла ответа на этот вопрос», — добавила спортсменка.

Ранее Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19.