Гаттузо заявил, что не думает о нависшей над ним «тени» Конте

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном назначении Антонио Конте наставником россонери.

«Я не хочу думать о тени Конте, нависшей надо мной. Я ещё сотрудник «Милана» и должен выполнять свою работу. Если мы не добьёмся положительных результатов, клуб должен будет принять меры. Этот клуб заставляет меня чувствовать себя свободным, и жаль, что я не могу ответить тем же», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

После шести туров Серии А нынешнего сезона в активе «Милана» одна победа при одном поражении и трёх ничьих.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис будет работать в «Милане».