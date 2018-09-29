Гаттузо заявил, что не думает о нависшей над ним «тени» Конте

Короткая ссылка
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном назначении Антонио Конте наставником россонери.
Гаттузо заявил, что не думает о нависшей над ним «тени» Конте
  • Reuters

«Я не хочу думать о тени Конте, нависшей надо мной. Я ещё сотрудник «Милана» и должен выполнять свою работу. Если мы не добьёмся положительных результатов, клуб должен будет принять меры. Этот клуб заставляет меня чувствовать себя свободным, и жаль, что я не могу ответить тем же», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

После шести туров Серии А нынешнего сезона в активе «Милана» одна победа при одном поражении и трёх ничьих.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис будет работать в «Милане».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить