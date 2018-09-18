Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Газидис будет работать в «Милане»
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Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала» на своём официальном сайте.
Место Газидиса, который работал в лондонском клубе с 2008 года, заняли Рауль Санльеи и Винай Венкатешам.
«С Иваном было приятно работать. Мы не забудем его мудрость, понимание и энергию, которые он ежедневно вкладывал в наш клуб за последнее десятилетие», — прокомментировал уход Газидиса заместитель председателя правления «Арсенала» Джош Кронке.
Ранее лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».