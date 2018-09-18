Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Газидис будет работать в «Милане»

Короткая ссылка
Иван Газидис оставил должность исполнительного директора лондонского «Арсенала» и будет работать в футбольном клубе «Милан».
Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Газидис будет работать в «Милане»
  • © UPPA
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала» на своём официальном сайте.

Место Газидиса, который работал в лондонском клубе с 2008 года, заняли Рауль Санльеи и Винай Венкатешам.

«С Иваном было приятно работать. Мы не забудем его мудрость, понимание и энергию, которые он ежедневно вкладывал в наш клуб за последнее десятилетие», — прокомментировал уход Газидиса заместитель председателя правления «Арсенала» Джош Кронке.

Ранее лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить