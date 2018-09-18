Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Газидис будет работать в «Милане»

Иван Газидис оставил должность исполнительного директора лондонского «Арсенала» и будет работать в футбольном клубе «Милан».

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала» на своём официальном сайте.

Место Газидиса, который работал в лондонском клубе с 2008 года, заняли Рауль Санльеи и Винай Венкатешам.

«С Иваном было приятно работать. Мы не забудем его мудрость, понимание и энергию, которые он ежедневно вкладывал в наш клуб за последнее десятилетие», — прокомментировал уход Газидиса заместитель председателя правления «Арсенала» Джош Кронке.

Ранее лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».