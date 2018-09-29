Клопп заявил, что«Ливерпуль» хочет нанести ответный удар «Челси»
- Reuters
«У нас было два дня на подготовку, и мы провели их с пользой. Конечно, дополнительная мотивация присутствует. Мы хотим нанести ответный удар. Футбол — это спорт, а в спорте необходима контратака», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Он отметил, что предстоящая игра будет очень наряжённой.
«Мы постараемся вынести важный урок из прошлой встречи и использовать эту информацию, чтобы выступить лучше», — добавил специалист.
26 сентября «Челси» победил «Ливерпуль» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
Игра седьмого тура АПЛ пройдёт 29 сентября на «Стэмфорд Бридж».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в седьмом туре АПЛ.