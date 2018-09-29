Клопп заявил, что«Ливерпуль» хочет нанести ответный удар «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с лондонским «Челси» в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«У нас было два дня на подготовку, и мы провели их с пользой. Конечно, дополнительная мотивация присутствует. Мы хотим нанести ответный удар. Футбол — это спорт, а в спорте необходима контратака», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Он отметил, что предстоящая игра будет очень наряжённой.

«Мы постараемся вынести важный урок из прошлой встречи и использовать эту информацию, чтобы выступить лучше», — добавил специалист.

26 сентября «Челси» победил «Ливерпуль» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

Игра седьмого тура АПЛ пройдёт 29 сентября на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в седьмом туре АПЛ.