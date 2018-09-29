Хэмилтон установил рекорд трассы в третьей свободной практике Гран-при России, Сироткин — 17-й

Короткая ссылка
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон установил рекорд трассы в третьей свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.
Хэмилтон установил рекорд трассы в третьей свободной практике Гран-при России, Сироткин — 17-й
  • Reuters

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе в Сочи за 1 минуту 33,067 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде Валттери Боттас из Финляндии (отставание — 0,254 секунды), а замкнул тройку немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+ 0,600).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял 17-е место (+ 3,004). Его напарник канадец Лэнс Стролл — на 18-й позиции.

Ранее Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике Гран-при России, Сироткин — 19-й.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить