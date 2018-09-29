Хэмилтон установил рекорд трассы в третьей свободной практике Гран-при России, Сироткин — 17-й

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон установил рекорд трассы в третьей свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе в Сочи за 1 минуту 33,067 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде Валттери Боттас из Финляндии (отставание — 0,254 секунды), а замкнул тройку немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+ 0,600).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял 17-е место (+ 3,004). Его напарник канадец Лэнс Стролл — на 18-й позиции.

Ранее Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике Гран-при России, Сироткин — 19-й.