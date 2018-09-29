Вице-президент «Монако» Васильев прокомментировал поражение от «Сент-Этьена»

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился эмоциями после поражения от «Сент-Этьена» (0:2) в матче французской Лиги 1, которое продлило безвыигрышную серию монегасков.

«Разочаровывающая ситуация. Мы очень разочарованы стартом нового сезона. У «Монако» нет уверенности в себе, потому что команда не может победить. С «Сент-Этьеном» мы показали качественную игру, у нас было много возможностей забить», — приводит слова Васильева пресс-служба коллектива из Монте-Карло.

При этом он отмечает, что в команде сохраняется настрой, и игроки выложились на поле.

«Пришло время стиснуть зубы и работать. Мы будем усердно работать, чтобы потом поднять головы. Нам нужна победа, чтобы обрести уверенность в себе. В жизни постоянно так: если ты усердно работаешь, удача повернётся к тебе», — добавил Васильев.

«Монако» продлило безвыигрышную серию в Лиге 1, проиграв «Сент-Этьену»