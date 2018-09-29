Вице-президент «Монако» Васильев прокомментировал поражение от «Сент-Этьена»
«Разочаровывающая ситуация. Мы очень разочарованы стартом нового сезона. У «Монако» нет уверенности в себе, потому что команда не может победить. С «Сент-Этьеном» мы показали качественную игру, у нас было много возможностей забить», — приводит слова Васильева пресс-служба коллектива из Монте-Карло.
При этом он отмечает, что в команде сохраняется настрой, и игроки выложились на поле.
«Пришло время стиснуть зубы и работать. Мы будем усердно работать, чтобы потом поднять головы. Нам нужна победа, чтобы обрести уверенность в себе. В жизни постоянно так: если ты усердно работаешь, удача повернётся к тебе», — добавил Васильев.
«Монако» продлило безвыигрышную серию в Лиге 1, проиграв «Сент-Этьену»