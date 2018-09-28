Ефимова и Пригода одержали победы на этапе КМ по плаванию в Эйндховене

Российские пловцы Юлия Ефимова и Кирилл Пригода одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию в голландском Эйндховене.

Ефимова стала первой на дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 15,62 секунды. Второе место заняла другая представительница России Виталина Симонова (2 минуты 19,65 секунды). Тройку призёров замкнула испанка Джессика Валь (2 минуты 20,06 секунды). Пригода победил на дистанции 100 метров брассом, показав результат 56,88 секунды. Вторым стал россиянин Антон Чупков (57,01 секунды). Тройку призёров замкнул бразилец Фелипе Лима (57,14 секунды). В заплыве на 400 метров кролем россиянка Анна Егорова заняла третье место с результатом 4 минуты 04,65 секунды. Победила китаянка Ван Цзяньцзяхэ (3 минуты 54,63 секунды), второй стала американка Леа Смит (4 минуты 01,31 секунды). Ранее сообщалось, что Владимир Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием.