Ефимова и Пригода одержали победы на этапе КМ по плаванию в Эйндховене

Короткая ссылка
Российские пловцы Юлия Ефимова и Кирилл Пригода одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию в голландском Эйндховене.

Ефимова стала первой на дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 15,62 секунды. Второе место заняла другая представительница России Виталина Симонова (2 минуты 19,65 секунды). Тройку призёров замкнула испанка Джессика Валь (2 минуты 20,06 секунды).

Пригода победил на дистанции 100 метров брассом, показав результат 56,88 секунды. Вторым стал россиянин Антон Чупков (57,01 секунды). Тройку призёров замкнул бразилец Фелипе Лима (57,14 секунды).

В заплыве на 400 метров кролем россиянка Анна Егорова заняла третье место с результатом 4 минуты 04,65 секунды. Победила китаянка Ван Цзяньцзяхэ (3 минуты 54,63 секунды), второй стала американка Леа Смит (4 минуты 01,31 секунды).

Ранее сообщалось, что Владимир Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить