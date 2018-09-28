Бывшая теннисистка Чакветадзе стала матерью

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе родила дочь.

«Сегодня праздник в доме горца. Человек родился!» — написала Чакветадзе в своём Twitter.

Сегодня праздник в доме горца) человек родился!) 👼🏼 — Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.

Welcome little babyyyy girl !!!! We love you ❤️❤️❤️❤️❤️

Лапочка дочка пожаловала 💕💕💕💕💕💕 уииии)) pic.twitter.com/kn4x17ini8 — Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.

Чакветадзе завершила профессиональную карьеру в 2013 году и на следующий год вышла замуж за бизнесмена по имени Павел.

Ранее Александр Овечкин признался, что заплакал после рождения сына.