Бывшая теннисистка Чакветадзе стала матерью

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Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе родила дочь.

«Сегодня праздник в доме горца. Человек родился!» — написала Чакветадзе в своём Twitter.

Чакветадзе завершила профессиональную карьеру в 2013 году и на следующий год вышла замуж за бизнесмена по имени Павел.

Ранее Александр Овечкин признался, что заплакал после рождения сына.

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