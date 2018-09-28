Бывшая теннисистка Чакветадзе стала матерью
«Сегодня праздник в доме горца. Человек родился!» — написала Чакветадзе в своём Twitter.
Сегодня праздник в доме горца) человек родился!) 👼🏼— Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.
Welcome little babyyyy girl !!!! We love you ❤️❤️❤️❤️❤️— Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.
Лапочка дочка пожаловала 💕💕💕💕💕💕 уииии)) pic.twitter.com/kn4x17ini8
Чакветадзе завершила профессиональную карьеру в 2013 году и на следующий год вышла замуж за бизнесмена по имени Павел.
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