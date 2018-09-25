Овечкин рассказал, что заплакал после рождения сына

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что рождение сына не мешает ему готовиться к новому сезону.
Овечкин рассказал, что заплакал после рождения сына
  • globallookpress.com

«Хорошо сплю после появления ребёнка. Настя сама занимается сыном. Кроме того, сейчас у нас живёт моя мама, а ещё мы нашли няню. Скоро стартует сезон, я должен быть в хорошей форме и высыпаться. Сын понимает, что ему нужно вести себя тихо по ночам», — приводит слова хоккеиста Russian Machine Never Breaks.

Он также рассказал, что заплакал после рождения ребёнка.

«Это были искренние эмоции, которые я испытал в тот момент. Ты не думаешь о том, плакать тебе или нет. Слезы текли из глаз сами собой. Самое главное сейчас — он здоров, вся семья здорова и всё хорошо», — добавил Овечкин.

Ранее хоккеист посетил матч НФЛ в Вашингтоне.

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