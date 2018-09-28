УЕФА оштрафовал ФФУ за поведение болельщиков сборной Украины на матче Лиги наций с Чехией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) по итогам матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, украинская федерация оштрафована на €35 тыс. за использование фанатами пиротехники, бросание предметов на газон, попытки прорыва на поле, нанесение ущерба стадиону и общественные беспорядки.

В свою очередь Футбольной ассоциации Чехии (FCAR) вынесено официальное предупреждение, а также штраф в размере €13 тыс. за задержку начала матча, недостаточное количество стюардов, заблокированные лестничные пролёты и попытки фанатов прорваться на поле.

Матч, прошедший 6 сентября в Чехии завершился победой украинской команды со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Криштиану Роналду на один матч Лиги чемпионов.