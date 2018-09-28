«Авангард» прервал семиматчевую серию побед СКА в регулярном чемпионате КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» прервал семиматчевую серию побед СКА в регулярном чемпионате КХЛ
  • РИА Новости

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счётом 2:2.

За СКА забили Ярно Коскиранта и Наиль Якупов.

В составе «Авангарда» отличились Максим Тальбо и Кирилл Семёнов.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победу одержал «Авангард». Победный бросок в активе Ильи Михеева.

В параллельных матчах «Ак Барс» победил «Амур» (3:1), «Нефтехимик» в серии буллитов уступил «Адмиралу» (1:2), «Торпедо» в овертайме нанесло поражение «Куньлунь Ред Стар» (3:2), а «Салават Юлаев» проиграл «Витязю» (2:3).

Ранее сообщалось, что СКА установил рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионатах России по хоккею.

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