«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, проиграв минскому «Динамо»

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Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, проиграв минскому «Динамо»
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу минчанам принесли шайбы Теэму Пулккинена, Патрика Уиркоша, Дениса Казионова и дубль Евгения Лисовца.

Гости ответили шайбой Дмитрия Саюстова.

Таким образом, «Сибирь» продлила свою антирекордную серию поражений, которая теперь насчитывает 12 матчей.

Ранее сообщалось, что СКА установил рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионатах России по хоккею.

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