Моуринью о Погба: ни один футболист не может быть больше, чем клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с французским полузащитником Полем Погба.

«Погба — такой же игрок, как и все остальные. Ни один футболист не может быть больше, чем клуб. Если я доволен его работой — он играет, если недоволен — не играет. Сейчас мне нравится, как он проявляет себя на тренировках. Команде нужны хорошие игроки с индивидуальностью», — приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

Он отметил, что подробно объясняет свои решения тем, кто должен их знать.

«Поль, как и остальные футболисты, входит в этот список. Я анализирую каждого игрока отдельно. После нескольких недель раздумий я и мой штаб решили, что Погба — просто футболист, не капитан. Решение принято», — добавил португальский специалист.

Ранее сообщалось, что Моуринью и Погба урегулировали конфликт на тренировке «Манчестер Юнайтед».