СМИ: О контракте Квята с «Торо Россо» будет объявлено 29 сентября
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- globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», помимо официального объявления о возвращении 24-летнего россиянина в команду из Фаэнцы также может быть анонсировано сотрудничество с крупной российской компанией, переговоры с которой продолжаются во время Гран-при России в Сочи.
Отмечается, что возвращение Квята не связано со спонсорской сделкой и он станет основными пилотом «Торо Россо» вне зависимости от исхода переговоров с неназванной российской компанией.
Ранее сообщалось, что новым менеджером Даниила Квята стал сын президента FIA.