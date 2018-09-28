Колобков примет участие в эстафете огня Универсиады-2019 в Москве

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Министр спорта России Павел Колобков примет участие в эстафете огня зимней Универсиады 2019 года, которая состоится в Красноярске.
Колобков примет участие в эстафете огня Универсиады-2019 в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На московском этапе эстафеты с факелом пробегут министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководитель Департамента спорта Москвы Николай Гуляев, легендарный гимнаст Алексей Немов, а также президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

Огонь начнёт своё путешествие в Москве 29 сентября и пройдёт по 17 регионам России. 1 марта 2019 года факел будет доставлен в Красноярск.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют ряд набережных и одну центральную улицу 29 сентября из-за регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года.

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