Колобков примет участие в эстафете огня Универсиады-2019 в Москве

Министр спорта России Павел Колобков примет участие в эстафете огня зимней Универсиады 2019 года, которая состоится в Красноярске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На московском этапе эстафеты с факелом пробегут министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководитель Департамента спорта Москвы Николай Гуляев, легендарный гимнаст Алексей Немов, а также президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

Огонь начнёт своё путешествие в Москве 29 сентября и пройдёт по 17 регионам России. 1 марта 2019 года факел будет доставлен в Красноярск.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют ряд набережных и одну центральную улицу 29 сентября из-за регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года.