Президент баскетбольного ЦСКА считает плей-офф самым справедливым вариантом для Единой лиги ВТБ

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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал возвращение баскетбольной Единой лиги ВТБ к системе плей-офф для выявления победителя турнира.
Президент баскетбольного ЦСКА считает плей-офф самым справедливым вариантом для Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

«Система плей-офф — это самый логичный и справедливый формат. Суть баскетбола именно в системе плей-офф, мы всегда говорили об этом применительно как к Единой лиге ВТБ, так и к Евролиге», — приводит слова Ватутина РИА Новости.

Он добавил, что плей-офф гораздо более выгоден в плане экономики и болельщиков, чем «Финал четырёх».

В 2017 году победитель Единой лиги ВТБ определялся по итогам «Финала четырёх», как принято в Евролиге. В предстоящем сезоне руководство Единой лиги вернулось к прежнему формату — серии плей-офф до трёх побед.

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, когда состоится Матч звёзд чемпионата в сезоне-2018/19.

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