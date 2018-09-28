«Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ, Наместников набрал два очка

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» шабйбы забросили Винни Леттиери (21-я минута), Владислав Наместников (40-я), Бретт Хауден (22-я) и Кевин Хейс (59-я). Наместников также отметился результативной передачей. Российский вратарь Александр Георгиев провёл на льду весь матч и совершил 26 сейвов.

У «Филадельфии» голы на счету Ивана Проворова (51-я) и Джеймса ван Римсдайка (53-я). Россиянин Михаил Воробьёв поучаствовал в обоих голах.

Ранее клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отправил вратаря Илью Самсонова и форварда Сергея Шумакова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Хёрши Беарс».