Жена Кержакова заявила о намерении подать в суд на экс-футболиста

Жена бывшего форварда «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова — Милана заявила о желании подать в суд на супруга.

«Пришла пора признать, что я испугалась давления и продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, любит меня и хочет мне добра. Я развожусь и начинаю судебный процесс в отношении своего сына», — приводит слова Кержаковой Super.ru.

Она также заявила, что больше не собирается вести никаких проектов с экс-спортсменом.

«Я думаю, все догадываются, что Александр под прессингом заставил выложить посты о признании, шантажируя ребёнком. Это то,с чем я живу последнее время. А теперь главная цель моей жизни — это борьба за моего сына», — добавила супруга футболиста

Ранее жена Кержакова призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа.