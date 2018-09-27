Мужская сборная России потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде в Грузии

Мужская сборная России уступила национальной команде Польши в четвёртом туре шахматной олимпиады в грузинском Батуми.

Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5 в пользу поляков.

Единственную победу России принёс Ян Непомнящий. Сергей Карякин сыграл вничью, а Владимир Крамник и Дмитрий Яковенко проиграли в своих партиях.

Это поражение стало для россиян первым на турнире.

Следующими соперниками сборной России станут шахматисты из Перу.

Ранее сообщалось, что женская сборная России обыграла Израиль на шахматной олимпиаде в Грузии.