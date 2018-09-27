Мужская сборная России потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде в Грузии
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Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5 в пользу поляков.
Единственную победу России принёс Ян Непомнящий. Сергей Карякин сыграл вничью, а Владимир Крамник и Дмитрий Яковенко проиграли в своих партиях.
Это поражение стало для россиян первым на турнире.
Следующими соперниками сборной России станут шахматисты из Перу.
Ранее сообщалось, что женская сборная России обыграла Израиль на шахматной олимпиаде в Грузии.