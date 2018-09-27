Сборная России по дзюдо уступила Франции в полуфинале ЧМ в Баку

Сборная России не смогла выйти в финал командного турнира среди смешанных команд на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

В полуфинальном поединке российские дзюдоисты уступили национальной команде Франции со счётом 1:4. Единственной победу в своей схватке одержала Анжела Гаспарян в весовой категории свыше 70 кг. Остальные россияне — Наталья Голомидова (до 57 кг), Денис Ярцев (73 кг), Казбек Занкишиев (свыше 90 кг) и Алёна Прокопенко (70 кг) — потерпели поражения в своих поединках.

В матче за бронзу россияне сразятся с хозяевами соревнований — сборной Азербайджана. В финале встретятся Франция и Япония.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил чемпионат мира по дзюдо в Баку.