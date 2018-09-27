Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал командного турнира на ЧМ в Азербайджане

Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал в соревнованиях смешанных команд на чемпионате мира в Азербайджане.

Россия победила национальную команду Германии со счётом 4:1.

В схватках лидировали Муса Могушков в весовой категории до 73 кг, Михаил Игольников (до 90 кг), Инал Тасоев (свыше 90 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 70 кг). Единственное поражение потерпела Анастасия Конкина (до 57 кг).

За выход в финал российские дзюдоисты поспорят с командой Франции, которая одержала верх над Бразилией — 4:2. В другом полуфинале сразятся Япония и Южная Корея.

Ранее российские дзюдоисты Александра Бабинцева и Нияз Ильясов завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в азербайджанском Баку.