Россияне Бабинцева и Ильясов стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по дзюдо

Российские дзюдоисты Александра Бабинцева и Нияз Ильясов завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в азербайджанском Баку.

В женских соревнованиях до 78 кг Бабинцева в поединке за третье место одолела представительницу Китая Ма Чжэньчжао. Голландка Мархинде Веркерк также стала обладательницей бронзовой награды.

Среди мужчин Ильясов выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг. Его соперником в бою за третью позицию был египтянин Рамадан Дарвиш.

Ранее российский дзюдоист Мшвидобадзе стал серебряным призёром чемпионата мира в категории до 60 кг.