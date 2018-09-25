Россияне Бабинцева и Ильясов стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по дзюдо

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Российские дзюдоисты Александра Бабинцева и Нияз Ильясов завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в азербайджанском Баку.
Россияне Бабинцева и Ильясов стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по дзюдо
  • РИА Новости

В женских соревнованиях до 78 кг Бабинцева в поединке за третье место одолела представительницу Китая Ма Чжэньчжао. Голландка Мархинде Веркерк также стала обладательницей бронзовой награды.

Среди мужчин Ильясов выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг. Его соперником в бою за третью позицию был египтянин Рамадан Дарвиш.

Ранее российский дзюдоист Мшвидобадзе стал серебряным призёром чемпионата мира в категории до 60 кг.

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