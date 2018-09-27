Футболисты «Боруссии» забили семь безответных мячей «Нюрнбергу» в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Нюрнбергом» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Боруссии» дубль оформил Марко Ройс, ещё по голу в активе Якоба Ларсена, Ашрафа Хакими, Мануэля Аканджи, Джейдона Санчо и Юлиана Вайгля.

В других матчах игрового дня «Байер» победил «Фортуну» (2:1), «РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт» (2:0), «Айнтрахт» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3), а «Майнц» и «Вольфсбург» сыграли вничью (0:0).

Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграла вничью с «Аугсбургом» в пятом туре Бундеслиги.

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