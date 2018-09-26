Стал известен соперник сборной России по теннису в квалификации Кубка Дэвиса-2019

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Сборной России по теннису в квалификационном раунде Кубка Дэвиса 2019 года предстоит сразиться с национальной командой Швейцарии.
Стал известен соперник сборной России по теннису в квалификации Кубка Дэвиса-2019
  • РИА Новости

Жеребьёвка турнира состоялась в Лондоне.

Матч пройдёт с 1 по 2 февраля в Швейцарии.

В квалификационном раунде Кубка Дэвиса 2019 года сыграют 24 команды. 12 победителей обеспечат себе прямые путёвки в финал турнира и присоединятся к четырём полуфиналистам прошлого года, среди которых Хорватия, Испания, Франция и США.

Две национальные команды получили wild card. Это сборные Аргентины и Великобритании.

Ранее Россия одержала победу над Белоруссией в матче Кубка Дэвиса.

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