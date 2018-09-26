Стал известен соперник сборной России по теннису в квалификации Кубка Дэвиса-2019
- РИА Новости
Жеребьёвка турнира состоялась в Лондоне.
Матч пройдёт с 1 по 2 февраля в Швейцарии.
В квалификационном раунде Кубка Дэвиса 2019 года сыграют 24 команды. 12 победителей обеспечат себе прямые путёвки в финал турнира и присоединятся к четырём полуфиналистам прошлого года, среди которых Хорватия, Испания, Франция и США.
Две национальные команды получили wild card. Это сборные Аргентины и Великобритании.
Ранее Россия одержала победу над Белоруссией в матче Кубка Дэвиса.