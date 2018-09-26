Кириченко: однозначно выступаю за систему VAR

Дмитрий Кириченко, экс-нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», считает, что все реформы, которые намерена проводить Международная федерация футбола (ФИФА), направлены на увеличение зрелищности игры.

«Сейчас множество незрелищных игр, где команды хорошо обороняются, но испытывают трудности с созданием опасных моментов. Безусловно, специалист везде найдёт что-то интересное, но зрителям сделать это труднее. Поэтому я однозначно выступаю за систему видеопомощи арбитрам (VAR), несмотря на то что её использование немного увеличивает продолжительность встречи. Поддержу и идею с введением серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов. Думаю, ожидание решения судьи после просмотра видеоповтора и пробитие пенальти — дополнительные эмоции как для самих футболистов, так и для болельщиков», — сказал эксперт в интервью RT.

Кириченко выразил мнение, что данные нововведения имеют много общего.

«Сюда же можно отнести и Лигу наций, которая была призвана заменить товарищеские матчи, в которых практически отсутствует накал страстей. Сейчас руководство футбола принимает все меры, чтобы увеличить зрелищность», — добавил он.

Ранее Кириченко положительно отреагировал на возможное введение серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2022.