Кириченко положительно отреагировал на возможное введение серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

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Дмитрий Кириченко, бывший нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», прокомментировал идею введения послематчевой серии пенальти на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года.
Кириченко положительно отреагировал на возможное введение серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
  • © Marcelo Machado de Melo/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Конечно, это будет интереснее для зрителей, но со временем это также будет приедаться. Но предложение вполне разумное. Такое можно было бы сделать», — заявил эксперт в беседе с RT.

Он также отметил, что не видит ничего плохого, если команды-аутсайдеры смогут претендовать уже не на одно, а на два очка, если проведут весь матч в обороне.

«Не вижу в этом ничего криминального. В конечном счёте команда-фаворит получит своё очко. В конце концов, она будет сама виновата в том, что довела дело до пенальти», — добавил Кириченко.

Ранее Бушманов прокомментировал возможное введение серии пенальти в группе ЧМ.

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