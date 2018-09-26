Кириченко положительно отреагировал на возможное введение серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Дмитрий Кириченко, бывший нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», прокомментировал идею введения послематчевой серии пенальти на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Конечно, это будет интереснее для зрителей, но со временем это также будет приедаться. Но предложение вполне разумное. Такое можно было бы сделать», — заявил эксперт в беседе с RT.

Он также отметил, что не видит ничего плохого, если команды-аутсайдеры смогут претендовать уже не на одно, а на два очка, если проведут весь матч в обороне.

«Не вижу в этом ничего криминального. В конечном счёте команда-фаворит получит своё очко. В конце концов, она будет сама виновата в том, что довела дело до пенальти», — добавил Кириченко.

Ранее Бушманов прокомментировал возможное введение серии пенальти в группе ЧМ.