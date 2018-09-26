Кириченко положительно отреагировал на возможное введение серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
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«Конечно, это будет интереснее для зрителей, но со временем это также будет приедаться. Но предложение вполне разумное. Такое можно было бы сделать», — заявил эксперт в беседе с RT.
Он также отметил, что не видит ничего плохого, если команды-аутсайдеры смогут претендовать уже не на одно, а на два очка, если проведут весь матч в обороне.
«Не вижу в этом ничего криминального. В конечном счёте команда-фаворит получит своё очко. В конце концов, она будет сама виновата в том, что довела дело до пенальти», — добавил Кириченко.
Ранее Бушманов прокомментировал возможное введение серии пенальти в группе ЧМ.