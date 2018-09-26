Бушманов: изначально идея с пенальти в группе ЧМ кажется сомнительной

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов прокомментировал информацию о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) ввести послематчевые пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Интересное предложение. Понятно, на что оно нацелено — сделать так, чтобы команды играли на победу. Но пока сложно сказать, насколько оно правильное. Возможно, стоит опробовать его на юношеских турнирах. Откровенно говоря, изначально эта инициатива кажется весьма сомнительной», — признался Бушманов в эксклюзивной беседе с RT.

Он отметил, что мысль о победе в серии пенальти поможет более слабым командам больше играть на ничью.

«В матче между фаворитом и аутсайдером более слабая команда может закрыться на своей половине поле, отстоять 90 минут, а после выиграть по пенальти. И в этом случае она получит больше очков, нежели превосходящий её в классе соперник, который всю встречу играл на победу, но что-то не получилось. Думаю, это не совсем справедливо», — сказал Бушманов.

По мнению тренера, пенальти доставят удовольствие болельщикам, но не футболистам.

«Пенальти всегда вызывают у зрителей огромный интерес. Они точно будут довольны. Но самим футболистам будет не так приятно уже на групповой стадии решать судьбу встреч в серии 11-метровых», — заключил Бушманов.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев сказал, что реформы проведения чемпионата мира негативно скажутся на уровне игры.