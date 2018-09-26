Игнатьев считает, что введение пенальти будет на руку более мастеровитым командам

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что реформы проведения чемпионата мира негативно скажутся на уровне игры.

«Что касается самого увеличения числа команд-участниц, то ФИФА явно жертвует зрелищностью и спортивной составляющей. Из-за команд, которые заведомо не соответствуют уровню чемпионата мира, может заметно снизиться качество футбола», — заявил Игнатьев в беседе с RT.

Он также рассказал о своём отношении к возможному введению послематчевых пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.

«Идея с послематчевыми пенальти является продолжением данной инициативы. Видимо, таким образом ФИФА хочет избежать появления проходных матчей, поставить победу во главу угла. Это может привести к тому, что коллективы будут более ожесточённо сражаться, добиваться успеха в основное время», — сказал Игнатьев.

Эксперт предположил, что более сильные команды ещё больше захотят одержать победу в основное время и больше будут ориентированы на атаку.

«Мастеровитые команды всё равно возьмут своё. Теперь у них будет ещё больше мотивации играть на победу в основное время встречи. Ведь в решающий момент ничьей может и не хватить для достижения нужного результата», — заявил Игнатьев.

По его словам, телевизионные трансляции не сильно затянутся в связи с введением пенальти после матчей.

«Почему нет? Дополнительного времени не будет. Команды завершат основное время встречи и сразу отправятся пробивать 11-метровые. Всё это затянется максимум на 15 минут. Введение двух дополнительных таймов действительно могло бы вызвать сложности. Здесь же ничего страшного нет», — подытожил Игнатьев.

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением насчёт возможного введения послематчевой серии пенальти в матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу.