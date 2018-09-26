Игнатьев считает, что введение пенальти будет на руку более мастеровитым командам
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«Что касается самого увеличения числа команд-участниц, то ФИФА явно жертвует зрелищностью и спортивной составляющей. Из-за команд, которые заведомо не соответствуют уровню чемпионата мира, может заметно снизиться качество футбола», — заявил Игнатьев в беседе с RT.
Он также рассказал о своём отношении к возможному введению послематчевых пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.
«Идея с послематчевыми пенальти является продолжением данной инициативы. Видимо, таким образом ФИФА хочет избежать появления проходных матчей, поставить победу во главу угла. Это может привести к тому, что коллективы будут более ожесточённо сражаться, добиваться успеха в основное время», — сказал Игнатьев.
Эксперт предположил, что более сильные команды ещё больше захотят одержать победу в основное время и больше будут ориентированы на атаку.
«Мастеровитые команды всё равно возьмут своё. Теперь у них будет ещё больше мотивации играть на победу в основное время встречи. Ведь в решающий момент ничьей может и не хватить для достижения нужного результата», — заявил Игнатьев.
По его словам, телевизионные трансляции не сильно затянутся в связи с введением пенальти после матчей.
«Почему нет? Дополнительного времени не будет. Команды завершат основное время встречи и сразу отправятся пробивать 11-метровые. Всё это затянется максимум на 15 минут. Введение двух дополнительных таймов действительно могло бы вызвать сложности. Здесь же ничего страшного нет», — подытожил Игнатьев.
Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением насчёт возможного введения послематчевой серии пенальти в матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу.