Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением насчёт возможного введения послематчевой серии пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года по футболу.

«Думаю, в этом есть резон. Когда команды набирают равное количество очков, бывает довольно сложно определить победителя. Турнир скоротечный, проведение послематчевых серий пенальти не сильно повредит. Мне кажется, сама идея актуальна», — заявил Непомнящий в разговоре с RT.

Он также сказал, что команды, уступающие в силе, в любом случае будут играть преимущественно от обороны вне зависимости от формата.

«Команды-аутсайдеры могут «сушить» игру и без послематчевых пенальти. Этого не исправить. На мой взгляд, чемпионат мира — это не только спортивное соревнование. Это бизнес. Поэтому мне понятна идея с увеличением числа команд и проведением турниров в нескольких странах», — заключил Непомнящий.

Тренер также не видит ничего криминального в том, что футбольные матчи и их трансляции затянутся из-за пробития пенальти.

«Есть множество видов спорта, в которых абсолютно непонятно, когда закончится матч. Это касается бейсбола, американского футбола. Но зрители всё равно приходят на стадионы. Думаю, телевидение найдёт способ заполнить эфирное время», — сказал Непомнящий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести послематчевую серию пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.