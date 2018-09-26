Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением насчёт возможного введения послематчевой серии пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года по футболу.
Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Думаю, в этом есть резон. Когда команды набирают равное количество очков, бывает довольно сложно определить победителя. Турнир скоротечный, проведение послематчевых серий пенальти не сильно повредит. Мне кажется, сама идея актуальна», — заявил Непомнящий в разговоре с RT.

Он также сказал, что команды, уступающие в силе, в любом случае будут играть преимущественно от обороны вне зависимости от формата.

«Команды-аутсайдеры могут «сушить» игру и без послематчевых пенальти. Этого не исправить. На мой взгляд, чемпионат мира — это не только спортивное соревнование. Это бизнес. Поэтому мне понятна идея с увеличением числа команд и проведением турниров в нескольких странах», — заключил Непомнящий.

Тренер также не видит ничего криминального в том, что футбольные матчи и их трансляции затянутся из-за пробития пенальти.

«Есть множество видов спорта, в которых абсолютно непонятно, когда закончится матч. Это касается бейсбола, американского футбола. Но зрители всё равно приходят на стадионы. Думаю, телевидение найдёт способ заполнить эфирное время», — сказал Непомнящий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести послематчевую серию пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.

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