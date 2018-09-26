Представитель Рыболовлева опроверг информацию о продаже «Монако»

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Дмитрий Чечкин, официальный представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, прокомментировал информацию о возможной продаже футбольного клуба и приобретении клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
Представитель Рыболовлева опроверг информацию о продаже «Монако»
  • Reuters

«Слухи о якобы ведущихся Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в АПЛ не соответствуют действительности», — заявил Чечкин RT. 

Он добавил, что российский предприниматель готов и дальше вкладываться в футбольный клуб из Княжества Монако.

«Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах», — сказал Чечкин.

Ранее сообщалось, что российский владелец «Монако» Рыболовлев может продать клуб.

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