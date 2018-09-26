Представитель Рыболовлева опроверг информацию о продаже «Монако»
- Reuters
«Слухи о якобы ведущихся Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в АПЛ не соответствуют действительности», — заявил Чечкин RT.
Он добавил, что российский предприниматель готов и дальше вкладываться в футбольный клуб из Княжества Монако.
«Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах», — сказал Чечкин.
Ранее сообщалось, что российский владелец «Монако» Рыболовлев может продать клуб.