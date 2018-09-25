ЦСКА в серии буллитов переиграл ХК «Сочи», одержав четвёртую победу подряд в КХЛ

Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, проходившей в Москве, завершилось со счётом 1:1.

У армейцев отличился Константин Окулов, а у гостей шайбу забросил Дмитрий Архипов.

В серии буллитов победу хозяевам принёс бросок Максима Шалунова.

В следующем матче ЦСКА встретится в столичном дерби со «Спартаком», а «Сочи» — с рижским «Динамо».

В другом противостоянии игрового дня рижское «Динамо» в овертайме одолело финский «Йокерит».

Ранее «Спартак» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.