ЦСКА в серии буллитов переиграл ХК «Сочи», одержав четвёртую победу подряд в КХЛ

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Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в серии буллитов переиграл ХК «Сочи», одержав четвёртую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Основное время встречи, проходившей в Москве, завершилось со счётом 1:1.

У армейцев отличился Константин Окулов, а у гостей шайбу забросил Дмитрий Архипов.

В серии буллитов победу хозяевам принёс бросок Максима Шалунова.

В следующем матче ЦСКА встретится в столичном дерби со «Спартаком», а «Сочи» — с рижским «Динамо».

В другом противостоянии игрового дня рижское «Динамо» в овертайме одолело финский «Йокерит».

Ранее «Спартак» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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