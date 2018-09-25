ЦСКА в серии буллитов переиграл ХК «Сочи», одержав четвёртую победу подряд в КХЛ
- РИА Новости
Основное время встречи, проходившей в Москве, завершилось со счётом 1:1.
У армейцев отличился Константин Окулов, а у гостей шайбу забросил Дмитрий Архипов.
В серии буллитов победу хозяевам принёс бросок Максима Шалунова.
В следующем матче ЦСКА встретится в столичном дерби со «Спартаком», а «Сочи» — с рижским «Динамо».
В другом противостоянии игрового дня рижское «Динамо» в овертайме одолело финский «Йокерит».
Ранее «Спартак» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.