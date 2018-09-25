СМИ: Моуринью заявил футболистам МЮ, что Погба больше никогда не будет капитаном команды

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуринью заявил своим подопечным, что французский полузащитник команды Поль Погба больше никогда не выйдет на поле с капитанской повязкой.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, специалист был возмущён словами французского хавбека после игры Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Тогда Погба сказал, что манкунианцам необходимо больше атаковать в домашних матчах.

После этого наставник «Манчестер Юнайтед» сказал, что Погба не имеет представления о роли капитана. По словам Моуринью, команда должна быть превыше всего для Погба.

Ранее Дешам высказался о критике в адрес Погба.