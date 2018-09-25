СМИ: Моуринью заявил футболистам МЮ, что Погба больше никогда не будет капитаном команды
- Reuters
Об этом сообщает The Times.
По информации издания, специалист был возмущён словами французского хавбека после игры Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Тогда Погба сказал, что манкунианцам необходимо больше атаковать в домашних матчах.
После этого наставник «Манчестер Юнайтед» сказал, что Погба не имеет представления о роли капитана. По словам Моуринью, команда должна быть превыше всего для Погба.
Ранее Дешам высказался о критике в адрес Погба.