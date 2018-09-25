СМИ: Моуринью заявил футболистам МЮ, что Погба больше никогда не будет капитаном команды

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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуринью заявил своим подопечным, что французский полузащитник команды Поль Погба больше никогда не выйдет на поле с капитанской повязкой.
СМИ: Моуринью заявил футболистам МЮ, что Погба больше никогда не будет капитаном команды
  • Reuters

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, специалист был возмущён словами французского хавбека после игры Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Тогда Погба сказал, что манкунианцам необходимо больше атаковать в домашних матчах.

После этого наставник «Манчестер Юнайтед» сказал, что Погба не имеет представления о роли капитана. По словам Моуринью, команда должна быть превыше всего для Погба.

Ранее Дешам высказался о критике в адрес Погба.

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