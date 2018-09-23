Дешам высказался о критике в адрес Погба
- Reuters
«Во Франции да и во всём мире у болельщиков сложилось впечатление, которое на самом деле не соответствовало его характеру. Он выступает за сборную с 2013 года, и я могу сказать, что он всегда думает о команде, о коллективе», — приводит слова Дешама ТАСС.
Тренер отметил, что у Погба имидж индивидуалиста и эгоиста, но на самом деле это не так.
«Его часто в прошлом несправедливо критиковали, поэтому он чувствовал, что к нему агрессивно относятся. Но мы с ним обсудили этот момент, и я сказал, что общение со СМИ — это часть его работы, в то время как они имеют право на критику», — добавил Дешам.
Ранее сообщалось, что Погба пообещал Жозе Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере до лета 2019 года.