Дешам высказался о критике в адрес Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о критике в адрес хавбека национальной команды и английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Во Франции да и во всём мире у болельщиков сложилось впечатление, которое на самом деле не соответствовало его характеру. Он выступает за сборную с 2013 года, и я могу сказать, что он всегда думает о команде, о коллективе», — приводит слова Дешама ТАСС.

Тренер отметил, что у Погба имидж индивидуалиста и эгоиста, но на самом деле это не так.

«Его часто в прошлом несправедливо критиковали, поэтому он чувствовал, что к нему агрессивно относятся. Но мы с ним обсудили этот момент, и я сказал, что общение со СМИ — это часть его работы, в то время как они имеют право на критику», — добавил Дешам.

Ранее сообщалось, что Погба пообещал Жозе Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере до лета 2019 года.