Джовинацци станет партнёром Райкконена в «Заубере»

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Резервный пилот команды «Формулы-1» «Феррари» итальянец Антонио Джовинацци перейдёт в «Заубер».
Джовинацци станет партнёром Райкконена в «Заубере»
  • ©Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «Заубера».

«Рад присоединиться к «Зауберу». Мечта сбылась. Очень приятно иметь возможность выступать за эту команду. Для меня, как итальянца, большая честь представлять бренд «Альфа Ромео» в нашем спорте. Хотел бы поблагодарить «Феррари» и «Заубер» за предоставленную возможность. Я очень мотивирован и не могу дождаться начала совместной работы для достижения больших результатов», — заявил Джовинацци.

Итальянец начнёт свои выступления в качестве второго пилота «Заубера» в 2019 году. Первым пилотом команды станет финский гонщик Кими Райкконен.

При этом в «Заубере» заявили, что швед Маркус Эрикссон будет третьим пилотом в сезоне-2019.

Ранее сообщалось, что Квят и Верляйн станут пилотами «Торо Россо» в 2019 году.

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