Касаткина, отыграв четыре матчбола в матче с Ван Сиюй, вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском городе Ухань.

Касаткина переиграла представительницу Китая Ван Сиюй со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. По ходу матча россиянка отыграла четыре матчбола.

21-летняя спортсменка в следующем круге встретится с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и словачкой Доминикой Цибулковой.

Ранее российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Ташкенте.