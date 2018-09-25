Касаткина, отыграв четыре матчбола в матче с Ван Сиюй, вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Ухане
- РИА Новости
Касаткина переиграла представительницу Китая Ван Сиюй со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. По ходу матча россиянка отыграла четыре матчбола.
21-летняя спортсменка в следующем круге встретится с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и словачкой Доминикой Цибулковой.
Ранее российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Ташкенте.