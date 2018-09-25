Российская фигуристка Туктамышева предстанет в образе стюардессы на показательных выступлениях
- РИА Новости
Россиянка предстанет в образе стюардессы из клипа Бритни Спирс на песню Toxic. Именно за эту музыку проголосовала большая часть поклонников фигуристки.
«Хватит скучных гала-выступлений! Время отрываться! Думаю, вы уже поняли, под какую песню я буду кататься на гала. Но для начала надо на них попасть», — сообщила Туктамышева в своём Instagram.
Ранее Елизавета Туктамышева заняла первое место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.