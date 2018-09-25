Звонарёва одержала победу над Зиданшек в матче первого круга теннисного турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Вера Звонарёва стартовала с победы на теннисном турнире в Ташкенте.

В матче первого круга Звонарёва выиграла у представительницы Словении Тамары Зиданшек со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В игре 1/8 финала россиянка сыграет с венгеркой Фанни Штолляр.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала высказывания своего тренера Патрика Муратоглу, который признался в подсказке своей подопечной во время финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.