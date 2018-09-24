В «Барселоне» считают, что отсутствие Месси в списке номинантов на лучшего игрока дискредитирует ФИФА

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Операционный директор каталонской «Барселоны» Хавьер Бордас выразил возмущение отсутствием аргентинского нападающего Лионеля Месси в списке номинантов на лучшего игрока года.
В «Барселоне» считают, что отсутствие Месси в списке номинантов на лучшего игрока дискредитирует ФИФА
  • Reuters

В итоговую тройку попали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

«Отсутствие Месси дискредитирует награду ФИФА. Каждый знает, что он лучший в мире по всем аспектам. Если поставить Месси на позицию Модрича, он будет лучше, он лучше отдаёт передачи и лучше забивает голы, он был лучшим на протяжении многих лет», — приводит слова Бордаса Marca.

Он также сказал, что Модрич должен вытеснить из списка Криштиану Роналду, а игроков «Барселоны» должно быть больше, так как каталонцы на 17 очков обошли мадридский «Реал» в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что французское издание France Football, являющееся учредителем престижной награды «Золотой мяч», начиная с 2018 года будет вручать аналогичный приз футболисткам.

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