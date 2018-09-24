Обладатель Кубка Стэнли Джионта решил завершить карьеру

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Обладатель Кубка Стэнли американский хоккеист Брайан Джионта принял решение завершить карьеру.
Обладатель Кубка Стэнли Джионта решил завершить карьеру
  • © Dinno Kovic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источника, близкого к игроку. Джионта позднее объявит о своём решении на пресс-конференции в Баффало.

39-летний американец провёл 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он был капитаном в таких командах, как «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». В составе «Нью-Джерси Дэвилз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2003 году. 

За национальную команду США Джионта принял участие в двух Олимпиадах 2006 и 2018 годов.

Ранее экс-защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» россиянин Фёдор Тютин стал скаутом американского клуба.

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