Лёв считает, что сборную России по футболу ждёт хорошее будущее

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Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение о национальной команде России.
Лёв считает, что сборную России по футболу ждёт хорошее будущее
  • Reuters

«Что было важным, так это то, что Станислав Черчесов за два года до чемпионата мира начал обновление состава. Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее», — приводит слова Лёва ТАСС.

Он отметил, что был впечатлён игрой сборной России образца 2008 года и нынешняя команда постепенно приближается к идентичным кондициям.

Российская команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года, а на домашнем мировом первенстве дошла до четвертьфинала.

Ранее Черчесов рассказал, когда будет оглашена заявка сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией.

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