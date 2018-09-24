Футболист «Спартака» Мельгарехо впервые с 2013 года вызван в сборную Парагвая

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в расположение сборной Парагвая на тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки 2019 года.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», Мельгарехо пробудет в расположении сборной с 8 по 16 октября.

28-летний парагваец дебютировал за национальную команду в 2012 году. В его активе участие всего в двух матчах, последний из которых был сыгран в августе 2013-го, после чего он не получал вызовов в сборную.

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