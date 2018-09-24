Черчесов высказался о возможном вызове Акинфеева на матчи сборной России в октябре
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- РИА Новости
«Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим. До объявления состава ещё есть время. Он ездил на медобследование, есть определённые вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Акинфеев пропустил сентябрьские матчи сборной из-за планового обследования коленных суставов.
Ранее Черчесов рассказал, когда будет оглашена заявка сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией.