Черчесов высказался о возможном вызове Акинфеева на матчи сборной России в октябре

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове в расположение национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на предстоящие матчи Лиги наций со сборными Швеции и Турции.
Черчесов высказался о возможном вызове Акинфеева на матчи сборной России в октябре
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим. До объявления состава ещё есть время. Он ездил на медобследование, есть определённые вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Акинфеев пропустил сентябрьские матчи сборной из-за планового обследования коленных суставов.

Ранее Черчесов рассказал, когда будет оглашена заявка сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией.

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