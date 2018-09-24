Шипулин считает, что Фуркад продолжит доминировать в новом биатлонном сезоне

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Российский биатлонист Антон Шипулин высказал мнение, что француз Мартен Фуркад продолжит доминировать в новом соревновательном сезоне.
Шипулин считает, что Фуркад продолжит доминировать в новом биатлонном сезоне
  • globallookpress.com

«Я думаю, Фуркад сможет удержаться на первых местах, он очень сильный спортсмен. Йоханнес Бё не менее сильный, но ему не хватает не то чтобы зрелости — стабильности, умиротворения, спокойствия. Весь биатлонный мир и болельщики хотят, чтоб уже свергли Фуркада и на трон забрался бы другой человек», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

Ранее Шипулин рассказал, как будет готовиться к биатлонному сезону.

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